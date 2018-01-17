В Магнитогорске будут судить несовершеннолетнего наркодилера

В Магнитогорске будут судить 16-летнего наркодилера.

Подросток по интернету связался с поставщиком наркотиков и предложил свои услуги - злоумышленник хотел заработать деньги на распространении так называемых закладок, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"Обвиняемый должен был забирать из тайных мест оптовые партии наркотических средств, заранее расфасованные по полимерным пакетам, после чего размещать их в различных труднодоступных и скрытых местах на территории Магнитогорска за денежное вознаграждение в сумме не менее 150 рублей за каждую закладку", - добавили в надзорном ведомстве.

В сентябре прошлого года подростка задержала полиция, у него было изъято 9 пакетиков, еще 5 он успел выбросить в траву.

Сейчас злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.