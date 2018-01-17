В лонг-лист премии "Итоги года - 2017" вошли политики, общественники и промышленники

Экспертный опрос подходит к завершающему раунду. Имена победителей прозвучат на торжественной церемонии награждения в Тюмени 26 января. Опрошенные в два этапа эксперты в сфере экономики, политики, науки, государственного управления и общественных знаний сформировали лонг-лист номинантов премии 2017 г. Награды вручают лидерам общественного сектора, представителям политического истеблишмента и крупнейших компаний-налогоплательщиков УрФО по двум десяткам номинаций в сфере политики и экономики, а также в специальных номинациях.

В лонг-лист в номинации "Дебют года" вошли, в частности, глава Магнитогорска Сергей Бердников, врио руководителя исполкома югорского отделения "Единой России", депутат думы автономии Александр Зеленский, депутат Госдумы от "СР" Дмитрий Ионин. Есть среди них и юрист, один из лидеров общественного движения "Стоп ГОК" Василий Московец, руководитель ресурсного центра добровольчества Свердловской области "Сила Урала" Владислав Овчинников.

В номинации "Идеолог года" за награду поборются заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский. На звание "Лоббист года" претендуют совладелец Челябинского электрометаллургического комбината Александр Аристов, член Общественной палаты Свердловской области, эколог Андрей Волегов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

В числе номинантов на премию, претендующих на звание "Оратор года", - глава Зауралья Алексей Кокорин, министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, спикер думы ХМАО Борис Хохряков.

Напомним, церемония вручения премий пройдет 26 января в Тюмени. Более 250 гостей соберутся на крупнейшей в регионе презентационной площадке – Доме культуры "Нефтяник" имени Муравленко.