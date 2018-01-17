Жителю духовной столицы Урала грозит лишение свободы за хранение взрывчатых устройств

В Верхотурье направлено в суд уголовное дело по факту незаконного хранения местным жителем 1969 года рождения взрывчатых устройств, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.

В ноябре 2017 года поступила информация, что в квартире гражданина находятся запрещенные в свободном обороте предметы.

"Обнаружили четыре капсюль-детонатора типа КД-8С, используемых для проведения горных взрывных работ в шахтах, рудниках и карьерах. Изъятые предметы направили на исследование в экспертно-криминалистический центр Главного управления МВД России по Свердловской области, специалисты которого подтвердили, что детонаторы находятся в рабочем состоянии и пригодны к эксплуатации по назначению", - пояснили в ведомстве.

Со слов неработающего, ранее судимого за имущественные преступления подозреваемого, взрывоопасные предметы он нашел в заброшенном сарае около дома.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.