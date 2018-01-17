В Челябинске ВАЗ после столкновения с иномаркой насмерть сбил 20-летнюю девушку

В Челябинске ВАЗ после столкновения с КИА насмерть сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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Авария произошла накануне на Свердловском проспекте. 21-летний водитель ВАЗ-21099, на регулируемом перекрестке врезался в движущийся перпендикулярно прямо КИА. После столкновения ВАЗ сбил пешехода.
Девушка получила травмы не совместимые с жизнью.
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося.