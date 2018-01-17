В Челябинске ВАЗ после столкновения с иномаркой насмерть сбил 20-летнюю девушку

В Челябинске ВАЗ после столкновения с КИА насмерть сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этомсообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла накануне на Свердловском проспекте. 21-летний водитель ВАЗ-21099, на регулируемом перекрестке врезался в движущийся перпендикулярно прямо КИА. После столкновения ВАЗ сбил пешехода.

Девушка получила травмы не совместимые с жизнью.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося.