В Омске на улице обнаружили пятилетнюю девочку без одежды и с алкоголем в крови

Семья пятилетней девочки, которую обнаружили неодетой и в состоянии легкого алкогольного опьянения на улице Омска, не состояла на профилактическом учете как неблагополучная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ребенка без верхней одежды вчера около 18:00 часов на улице Кирова обнаружили прохожие. Омичи завели девочку в ближайший магазин и вызвали полиции и скорую помощь. Ребенка направили в больницу, где врачи при обследовании выяснили, что в ее крови содержится 0,3 промилле алкоголя.

В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку в отношении родителей девочки.

"Проверяя информацию, сотрудники полиции опознали в маленькой девочке дочь одного из местных жителей, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину полицейские обнаружили спящим дома. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в МВД.

Полицейским удалось быстро отыскать отца девочки – он спал дома в состоянии алкогольного опьянения. Мать девочки в это время находилась на работе.

В отношении мужчины составлены протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет.

"По факту случившегося продолжается проверка, по результатам которой будет решен вопрос о постановке семьи на профилактический учет", - добавили в МВД.

В декабре в Иркутской области местный житель спас от гибели годовалую девочку, оказавшуюся на морозе.