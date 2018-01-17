СКР: привлечение Грозовского к уголовной ответственности не связано с политикой и религией

В Следственном комитете России прокомментировали приговор священнику Глебу Грозовскому, получившему серьезный тюремный срок за педофилию. В ведомстве отметили, что он пытался обвинить следствие в фальсификации дела.

Напомним, священника, дело которого расследовалось более четырех лет, признали виновным и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других - в 2013 году. Дело Грозовского слушалось в закрытом режиме. Сам священнослужитель всячески отрицал вину.

"Необходимо отметить, что, пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное, Грозовский с помощью родственников и знакомых, используя российские и израильские средства массовой информации, организовал кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших. При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе следствия и в суде", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России.

Там добавили, что собранные доказательства, а также показания, которые потерпевшие и свидетели подтвердили и в ходе судебного заседания, легли в основу приговора.

Добавим, ранее в СМИ появлялась информация, что Глеб Грозовский считался духовным наставником питерского футбольного клуба "Зенит".