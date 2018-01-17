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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Патология терроризирует норму, и наши дети звереют". Психолог Ирина Медведева – о трагедии в пермской школе Вся страна обсуждает происшествие в пермской школе №127. Днем 15 января двое парней в масках с ножами ворвались на урок четвертого класса, напали на учительницу и учеников. От их действий пострадали 15 человек: в настоящее время учитель с 17-ю ножевыми ранениями – в реанимации, дети – в больнице. Почему подростки копируют поведение своих американских сверстников, устраивающих атаки, подобные массовому убийству в школе "Колумбайн" в 1999 г., и как не допустить таких случаев в дальнейшем, в интервью Накануне.RU рассказала детский психолог Ирина Медведева.
17.01.2018
общество ;
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СКР: привлечение Грозовского к уголовной ответственности не связано с политикой и религией
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Следственном комитете России прокомментировали приговор священнику Глебу Грозовскому, получившему серьезный тюремный срок за педофилию. В ведомстве отметили, что он пытался обвинить следствие в фальсификации дела.
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Напомним, священника, дело которого расследовалось более четырех лет, признали виновным и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других - в 2013 году. Дело Грозовского слушалось в закрытом режиме. Сам священнослужитель всячески отрицал вину.

"Необходимо отметить, что, пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное, Грозовский с помощью родственников и знакомых, используя российские и израильские средства массовой информации, организовал кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших. При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе следствия и в суде", - сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России.

Там добавили, что собранные доказательства, а также показания, которые потерпевшие и свидетели подтвердили и в ходе судебного заседания, легли в основу приговора.

Добавим, ранее в СМИ появлялась информация, что Глеб Грозовский считался духовным наставником питерского футбольного клуба "Зенит".

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17.01.2018 10:53 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
12:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.01.2018 10:00 Мск
Священник Глеб Грозовский получил 14 лет колонии за педофилию

Ранее 19.01.2015 16:17 Мск
Израиль экстрадирует священника Грозовского в Россию








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СКР: привлечение Грозовского к уголовной ответственности не связано с политикой и религией
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