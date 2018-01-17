Азот, сера, пыль. В Свердловской области найдены загрязняющие вещества в атмосфере

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области опубликовало результаты исследования атмосферы воздуха. В IV квартале 2017 года из-за неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) накопились загрязняющие вещества, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным ФГБУ "Уральское УГМС", продолжительность НМУ в октябре составила 13 дней, в ноябре - 10, а в декабря - 18 дней. Именно в эти периоды и были замечены превышения нормативов содержания в атмосфере воздуха загрязняющие вещества.

На Среднем Урале была превышена концентрация оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и пыли мелкодисперсной в октябре 2017 года. Концентрация пыли превысила норму в 3,6 раза, диоксида азота - 1,2 раза.

"Случаи превышения нормативов содержания диоксида азота были отмечены в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Краснотурьинске, Каменск - Уральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Ревде, Серове. Превышения нормативов содержания диоксида серы наблюдались в Верхней Пышме, Краснотурьинске, Красноуральске, Первоуральске Ревде; мелкодисперсной пыли - в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле. Случаи превышения нормативов содержания оксида азота - в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Серове; сероводорода – в Нижнем Тагиле, Первоуральске; оксида углерода - в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске", - сказано в сообщении министерства природных ресурсов и экологии области.