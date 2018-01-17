В Екатеринбурге впервые в России в концессию отдали объект культурного наследия - усадьбу Железнова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение по первому в России концессионному соглашению по реконструкции объекта культурного наследия. Речь идет об усадьбе Железнова, расположенной на улице Розы Люксембург. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По условиям концессионного соглашения, в реконструкцию здания и его приспособление под современные нужды инвесторы – компания "СтройИнвест" – вложат около 380 млн руб. Соглашение рассчитано на 30 лет, в рамках которых частный партнер будет осуществлять использование объекта в соответствии с требованиями ФЗ. Ответственность концессионера предусматривает обеспечение физической сохранности и необходимого ремонта объекта.

"Мы с полной ответственностью и с интересом вступаем в этот проект. У компании есть интересные идеи преобразования усадьбы в бутик-отель. Сама тема небольших исторических отелей очень интересна для Екатеринбурга. Важно, что губернатор и министерство инвестиций и развития региона поддерживают проекты сохранения культурного наследия. Для нас это своего рода социальный бизнес, ведь работая с таким объектом, начинаешь чувствовать свою особую причастность к истории родного города и свою ответственностью перед новыми поколениями", – прокомментировали в компании.

Концессионное соглашение в порядке частной инициативы по реконструкции объекта культурного наследия является первым в России. Большой проект по развитию гостиничной инфраструктуры по концессионной схеме готовится к реализации в Санкт-Петербурге, там также планируется реставрация объекта культуры. Проработку проекта в Свердловской области и подготовку концессионного соглашения осуществил созданный при Корпорации развития Среднего Урала Центр компетенций ГЧП.

"Государственно-частное партнерство в сфере реконструкции и современного использования старинных зданий позволяет сохранять историческую архитектуру в городах. При этом государственная сторона в рамках проекта не предоставляет инвестору бюджетные средства. Такие проекты очень интересны городу, потому что памятник архитектуры будет реставрироваться и обслуживаться инвестором. В свою очередь, право собственности на объект принадлежит и будет принадлежать государству", – пояснил генеральный директор Центра компетенций ГЧП Максим Коготков.

По информации министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, в настоящее время инфраструктурные проекты, основанные на принципах ГЧП, реализуются в социальной сфере Среднего Урала, в транспорте и энергетике.