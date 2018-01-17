В Кургане из-за аварии на коллекторе опять на месяц перекрыли улицу Куйбышева

В Кургане опять прорвало коллектор на улице Куйбышева.

Участок от Блюхера до Половинской будет закрыт для движения транспорта на месяц до 17 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Маршруты общественного автотранспорта будут проходить по улице Блюхера, затем по Карла Маркса и Половинской.

"Отключения водоснабжения в данном районе не потребуется", - добавили в "Водном союзе".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году данный участок из-за ремонта коллектора был закрыт несколько месяцев.