В Кургане из-за аварии на коллекторе опять на месяц перекрыли улицу Куйбышева

В Кургане опять прорвало коллектор на улице Куйбышева.
Читайте также:
Участок от Блюхера до Половинской будет закрыт для движения транспорта на месяц до 17 февраля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".
Маршруты общественного автотранспорта будут проходить по улице Блюхера, затем по Карла Маркса и Половинской.
"Отключения водоснабжения в данном районе не потребуется", - добавили в "Водном союзе".
Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году данный участок из-за ремонта коллектора был закрыт несколько месяцев.