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общество ;
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Губернатор Тюменской области обсудил с главами городов и районов программу капитального ремонта
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Владимир Якушев (2017) | Фото: youtube.com

На совещании с главами регионов, ради которого губернатор Тюменской области Владимир Якушев отказался от поездки на Гайдаровский форум, обсуждалось исполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов в муниципалитетах, возникающие точки напряжения и проблемы в процессе ее реализации, а также пути их решения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Совещание прошло в формате видеоконференцсвязи. По словам заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, интегральный показатель выполнения программы определяют Ишим, Тюмень и Тобольск, поскольку именно здесь сосредоточено наибольшее число многоквартирников, включенных в программу. Главной проблемой, мешающей реализации программы, специалисты назвали недостаток серьезных и квалифицированных подрядчиков для выполнения проектных и собственно строительно-монтажных работ. Еще одним фактором, приводящим к нарушению сроков, стало то, что подрядчиков не пускали в квартиры при выполнении работ по замене коммуникаций.

Усилия органов власти и специалистов отрасли были направлены на устранение всех этих препятствий. За прошедший год программа набрала темп, удалось создать реестр квалифицированных и добросовестных подрядчиков. Сейчас в него входят 140 организаций, из них 20 по ремонту и замене лифтового оборудования, 87 по выполнению капитального ремонта и 33 - по проектированию. Появилась конкуренция, что напрямую влияет на сроки и качество исполнения работ. Внесены изменения и в законодательство для решения проблемы недопуска в квартиры для выполнения предусмотренных планом капремонта работ. В случае возникновения такой ситуации многоквартирный дом может быть исключен из краткосрочного плана и передвинут в региональной программе на поздние сроки.

Темпы исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы 2015-2017 годов, который должен быть завершен 18 октября 2018 года, на достаточно высоком уровне. Как отметили на совещании выполнено 39% работ и услуг. Параллельно начата работа по исполнению краткосрочного плана 2018-2020 годов со сроком окончания в 2020 году, в рамках которого планируется осуществить более 7 тыс. видов работ и услуг.

"Это деньги наших граждан. Важно, чтобы мы ими распоряжались максимально эффективно и все запланированные работы проводились вовремя, в обозначенные законом сроки и, главное, качественно. Срывы недопустимы", - поставил задачу губернатор, подводя итоги совещания.

Другие новости по темам: гайдаровский форум, Владимир Якушев, совещание, капитальный ремонт, губернатор Тюменской области
17.01.2018 11:25 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
13:25 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.01.2018 12:50 Мск
Тюменский губернатор предпочел совещание с мэрами Гайдаровскому форуму

Ранее 15.01.2018 12:11 Мск
Губернатор Тюменской области едет в Москву - на "Гайдаровский форум"








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Губернатор Тюменской области обсудил с главами городов и районов программу капитального ремонта
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