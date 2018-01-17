Российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Об этом сообщили в погранполиции страны, передает Sputnik.

Произошло это еще вчера вечером. По прилету ее остановили в Международном аэропорту сотрудники Пограничной полиции для прохождения паспортного контроля, в результате которого было решено не пускать журналистку в страну. Зейналова была отправлена в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.

"Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд в нашу страну, потому что не указана цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально", - сообщили в пресс-службе Погранполиции.

При этом там подчеркнули, что речь не идет о каких-либо депортациях или запретах на въезд.

Ранее в Молдову не пускали журналистов различных изданий, в том числе главеда "Аргументов и фактов" Игоря Черняка, корреспондента РИА Новости Тимура Хурсандова и других.