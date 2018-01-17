На Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области растёт заболеваемость ОРВИ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, за неделю с 8 по 15 января в регионе было зарегистрировано 19,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 47 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога по совокупному населению на 24%. При этом, заболеваемость превысила уровень предыдущей недели в четыре раза. По мнению санврачей, это связано с формированием организованных коллективов в образовательных учреждениях - школах и детских садах.

В областном центре - Екатеринбурге - за этот же период было зарегистрировано 9,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 57 на 10 тыс. населения, заболеваемость превысила эпидемический порог на 25%.

Высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в четырех муниципалитетах - показатель заболеваемости в 1,5 и более раза превышает среднеобластной показатель. Речь идет об Ирбите, Каменске-Уральском, Богдановиче и ЗАТО Свободный.

По данным еженедельного мониторинга за закрытием образовательных учреждений, в настоящее время полностью приостановлен образовательный процесс в одном детском саду - в Верхотурье.

Как уточнили в ведомстве, в рамках "дозорного" и "диагностического" лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 112 человек, выделены вирусы негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, РС вирус, риновирус, коронавирус и прочие.

Уровень охвата населения региона прививками против гриппа остается прежним – 47,9%.