"Хоть бронированные, хоть в люксовом варианте": автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года

в этот день
17.01.18
14:10
В Екб.16:10
"Прекратить политику огульного переименования!" Сразу 13 организаций обратились к Куйвашеву
"Трагедия в пермской школе – плод капиталистической деградации в России"
Сбор подписей в Зауралье бросил тень на кампанию Путина
Главное
В Киеве и Одессе вузы распустили студентов до весны: нет денег на отопление

Тема дня
Гайдаровский форум по Медведеву: говорить ни о чем, все проблемы – в интеллекте и криптовалюте "Для меня это удивительно – второе лицо государства приезжает и начинает говорить общими фразами – неужели больше поговорить не о чем? Ведь, что называется, из последнего – у нас существенно выросли международные резервы, при этом жить лучше почему-то не становится. У нас бочка нефти стоит $70, при этом курс у нас не 30, а 57 рублей за доллар, а бензин, опять же, не 23, а 40 рублей за литр. У нас наблюдается экономический рост, но почему-то падают реальные доходы..."
17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Патология терроризирует норму, и наши дети звереют". Психолог Ирина Медведева – о трагедии в пермской школе Вся страна обсуждает происшествие в пермской школе №127. Днем 15 января двое парней в масках с ножами ворвались на урок четвертого класса, напали на учительницу и учеников. От их действий пострадали 15 человек: в настоящее время учитель с 17-ю ножевыми ранениями – в реанимации, дети – в больнице. Почему подростки копируют поведение своих американских сверстников, устраивающих атаки, подобные массовому убийству в школе "Колумбайн" в 1999 г., и как не допустить таких случаев в дальнейшем, в интервью Накануне.RU рассказала детский психолог Ирина Медведева.
17.01.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Чайные пакетики вызывают рак - ученые
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
ЦИК РФ: Грудинин имел зарубежные счета на момент выдвижения
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 214



Новости
17.01.2018 10:23 Мск (12:23 Екб)
наука и техника | В России
"Хоть бронированные, хоть в люксовом варианте": автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

проект Кортеж автомобили (2016) | Фото: auto62rus.ru

Российские автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу уже с 2019 года и будут доступны в любой комплектации. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Начиная со следующего года любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию, хоть бронированную, хоть в люксовом варианте. Никаких ограничений по продажам не будет", - сказал министр, отметив, что российские премиальные автомобили будут дешевле зарубежных аналогов.

"Для ориентира нужно брать цены премиальных автомобилей на российском рынке, целевая задача, которую мы перед собой ставим - 15% дисконт от этой цены", - пояснил он.

проект Кортеж автомобили(2016)|Фото: speedme.ru

Как сообщает ТАСС, Минпромторг планирует довести ежегодный объем производства автомобилей проекта "Кортеж" до более 1000 машин после 2020 года.

"У нас пока на 18 (автомобилей) загрузка полностью обеспечена, более 70 машин мы должны поставить в этом году, в следующем году выйти на параметры 200 автомобилей, в следующем (2020 году) - 300 и больше", - рассказал Мантуров, добавив, что благодаря разработке в запуску производства внедорожника в премиальной и эконом-комплектации объем поставок существенно увеличится.

"Мы рассчитываем, что к этой же программе присоединится внедорожник, который разрабатывается на этой же платформе и будет производиться нашим индустриальным партнером с 2020 года. Мы рассчитываем, что это прибавит объемов и объем будет исчисляться тысячами экземпляров", - заключил Денис Мантуров.

Напомним, в октябре прошлого года было опубликовано первое видео испытаний седана проекта "Кортеж" - российского автомобиля для высокопоставленных чиновников. Машину уже протестировал президент РФ Владимир Путин.

Кортеж, ЕМП, испытания(2017)|Фото: youtube.com

Другие новости по темам: Кортеж, автомобили, продажа
17.01.2018 10:23 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:23 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.10.2017 07:49 Мск
Опубликовано видео испытаний автомобиля проекта "Кортеж"

Ранее 06.07.2017 11:20 Мск
Путин протестировал "лимузин для инаугурации"

Ранее 25.04.2016 06:09 Мск
Машины для первых лиц государства появятся в России в 2018 году

Ранее 05.04.2016 13:22 Мск
"Это абсолютно реальная цифра": Минпромторг к 2020 году планирует ежегодно выпускать до 5 тысяч автомобилей проекта "Кортеж"








Добавить комментарий:

"Хоть бронированные, хоть в люксовом варианте": автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+