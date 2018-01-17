"Хоть бронированные, хоть в люксовом варианте": автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу с 2019 года

Российские автомобили проекта "Кортеж" поступят в розничную продажу уже с 2019 года и будут доступны в любой комплектации. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Начиная со следующего года любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию, хоть бронированную, хоть в люксовом варианте. Никаких ограничений по продажам не будет", - сказал министр, отметив, что российские премиальные автомобили будут дешевле зарубежных аналогов.

"Для ориентира нужно брать цены премиальных автомобилей на российском рынке, целевая задача, которую мы перед собой ставим - 15% дисконт от этой цены", - пояснил он.

Как сообщает ТАСС, Минпромторг планирует довести ежегодный объем производства автомобилей проекта "Кортеж" до более 1000 машин после 2020 года.

"У нас пока на 18 (автомобилей) загрузка полностью обеспечена, более 70 машин мы должны поставить в этом году, в следующем году выйти на параметры 200 автомобилей, в следующем (2020 году) - 300 и больше", - рассказал Мантуров, добавив, что благодаря разработке в запуску производства внедорожника в премиальной и эконом-комплектации объем поставок существенно увеличится.

"Мы рассчитываем, что к этой же программе присоединится внедорожник, который разрабатывается на этой же платформе и будет производиться нашим индустриальным партнером с 2020 года. Мы рассчитываем, что это прибавит объемов и объем будет исчисляться тысячами экземпляров", - заключил Денис Мантуров.

Напомним, в октябре прошлого года было опубликовано первое видео испытаний седана проекта "Кортеж" - российского автомобиля для высокопоставленных чиновников. Машину уже протестировал президент РФ Владимир Путин.