Зауральские пограничники поймали нарушителя госграницы без документов

Пограничники ФСБ в Курганской области задержали нарушителей границы.

Инцидент произошел ночью 15 января в селе Усть-Уйское Целинного района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Один из нарушителей - жительница Шумихи. Второй нарушитель не имел документов, по которым можно было бы пересечь государственную границу - это и послужило основанием для нарушения.

"Для реализации своих преступных замыслов нарушители обратились за помощью к жителям Усть-Уйского, которые оказали содействие в совершении данного противоправного деяния. В действиях нарушителей и их пособников усматриваются признаки административного правонарушения и уголовного преступления. В настоящее время нарушители задержаны для выяснения обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.