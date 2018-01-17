На Среднем Урале массово отравились школьники

В Свердловской области произошло массовое отравление школьников. ЧП случилось в одной из школ Асбеста. Следователи начали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, предварительно установлено, что признаки ухудшения здоровья в минувшую пятницу были отмечены у 24 учащихся школы. При этом, часть детей была госпитализирована в больницу.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками контролирующих и надзорных органов проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и установления точной причины ухудшения состояния здоровья детей. В частности, истребуется и анализируется документация, касающаяся обеспечения санитарных норм и правил пребывания учащихся в школе, проводятся опросы школьников и представителей администрации школы и иные исследования.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.