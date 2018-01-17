Арестован организатор нападения на школу в Перми

Мотовилихинский районный суд вынес решение об аресте одного из зачинщиков происшествия в пермской школе №127, передает корреспондент Накануне.RU.

Организатора инцидента решили отправить под арест на два месяца. Пока он останется в больнице, сообщает 59.ru.

Напомним, жертвами нападения двух подростков с ножами стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы №127. Инцидент произошел 15 января. В больнице детей уже навестила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Один из детей будет направлен на лечение в Москву. Пермь в связи с трагедией посетила министр образования РФ Ольга Васильева.