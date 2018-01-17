Священник Глеб Грозовский получил 14 лет колонии за педофилию

Приозерский городской суд Ленинградской области огласил приговор обвиняемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому.

Священника, дело которого расследовалось более четырех лет, признали виновным и приговорили к четырнадцати годам колонии строгого режима.

Как установил суд, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Один эпизод произошел в 2009 году, два других - в 2013 году.

Дело Грозовского слушалось в закрытом режиме, передает РИА Новости. Сам священнослужитель отрицал вину и считал уголовное дело сфабрикованным.

В ноябре 2013 года Следственный комитет объявил в международный розыск священника Глеба Грозовского, считающегося духовным наставником футбольного клуба "Зенит". В то время священник находился в командировке в Израиле. В Россию он не вернулся. Позже стало известно, что священник пытается получить гражданство Израиля.

В ноябре 2013 года Гатчинская епархия сообщила о прекращении командировки Грозовского. На время проведения следствия он был отстранен от служения. Генпрокуратура РФ направила в Израиль запрос на выдачу Грозовского в апреле 2014 года.