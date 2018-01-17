Курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации

В Ульяновском лётном училище разгорелся скандал из-за похабного клипа, снятого курсантами.

Ректор учебного заведения Сергей Краснов, как передаёт РЕН ТВ, назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью. Он отметил, что пока участники съёмок не исключены из училища, проверка по данному факту только началась, но, скорее всего, это действительно курсанты училища.

"Если бы они шутили так у себя дома, то никто бы внимания не обратил. Они все-таки были в фуражках гражданской авиации. Как можно над святым вот так вот смеяться", - заявил он.

"Моё мнение как ректора (…) – эти люди не найдут себе места в гражданской авиации, потому что прощать такое, наверное, невозможно. Я бы сравнил это даже с пусси райотом, которые глумились в храме, а это – храм науки, институт, который даёт им путёвку в жизнь".