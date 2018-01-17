Житель Екатеринбурга выбросил с 13 этажа своего кота

В Екатеринбурге установили личность живодера, который умышленно погубил собственного мурлыкающего питомца. Мужчина выбросил животное с 13 этажа из-за того, что оно мешало ему спать ночью. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Накануне в отдел полиции № 8 Управления МВД России по Екатеринбургу поступило сообщение от жителей дома на улице Павла Шаманова, которые рассказали, что видели, как мужчина выбросил с балкона квартиры на 13 этаже кота. От полученных травм животное скончалось.

Для проверки информации по указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. К сожалению, сведения подтвердились.

Сыщики по горячим следам установили личность подозреваемого в жестоком обращении с домашним животным гражданина. Им оказался жилец этого же дома 1980 года рождения.

Как отметил Горелых, мужчина не стал отрицать свою причастность к гибели питомца и рассказал об обстоятельствах случившегося.

Как выяснилось, в его квартире проживали два кота: белый по кличке Сёма и черный по кличке Симба. В тот вечер хозяин животных вместе со своим знакомым употреблял у себя дома спиртное. После того, как приятель ушел – лег спать. Ночью его, якобы, разбудил шум - животные неожиданно затеяли драку. Это обстоятельство сильно разозлило подозреваемого.

"Схватив наиболее агрессивного из них, он вышел на балкон и хладнокровно выбросил на улицу, после чего, как ни в чем ни бывало, вернулся в квартиру и сел смотреть телевизор", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, подозреваемый ранее не имел проблем с законом, работает охранником в одном из алкомаркетов города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ – жестокое обращение с животными. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.