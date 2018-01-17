Бывший вице-мэр Лангепаса оштрафован на 2,5 миллиона за взятку

В Лангепасе наказан бывший вице-мэр за взятку в 1 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

Изначально бывший чиновник оштрафован на 3 млн руб. и на два года лишен права состоять на муниципальной службе. Суд применил часть 5 статьи 72 УК РФ и снизил наказание до 2 млн 500 тыс. руб. Он освобожден из-под стражи в зале суда. При этом он оправдан в злоупотреблении полномочиями. Приговор вынесен 16 января, в силу не вступил.

Напомним, по данным следствия, в мае 2016 г. года чиновник потребовал от председателя совета директоров одной из коммерческих организаций 1,5 млн руб. За эти деньги вице-мэр пообещал работать в пользу бизнесмена. В июне и августе чиновник получил часть суммы – 1 млн руб.