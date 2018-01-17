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17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Патология терроризирует норму, и наши дети звереют". Психолог Ирина Медведева – о трагедии в пермской школе Вся страна обсуждает происшествие в пермской школе №127. Днем 15 января двое парней в масках с ножами ворвались на урок четвертого класса, напали на учительницу и учеников. От их действий пострадали 15 человек: в настоящее время учитель с 17-ю ножевыми ранениями – в реанимации, дети – в больнице. Почему подростки копируют поведение своих американских сверстников, устраивающих атаки, подобные массовому убийству в школе "Колумбайн" в 1999 г., и как не допустить таких случаев в дальнейшем, в интервью Накануне.RU рассказала детский психолог Ирина Медведева.
17.01.2018
общество ;
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Новости
17.01.2018 09:48 Мск (11:48 Екб)
общество | В России
"Предложение ведет к расчистке рынка": авиакомпании хотят поделить на три категории по уровню долгов
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(2004) |

Минтранс собирается разделить все российские авиакомпании на три группы - с приемлемым, средним и высоким уровнем долга, пишут "Известия" со ссылкой на представителя Минтранса.
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Инициатива направлена на повышение эффективности контроля за авиакомпаниями, ее целью станет "раннее выявление рисков и недопущение ситуаций, подобных той, что произошла с "ВИМ-Авиа".

Согласно информации издания, министерство совместно с аналитическим центром при правительстве России в рамках анализа методики оценки финансово-экономического состояния российских авиакомпаний подготовили критерии оценки.

Минтранс подчеркивает, что при ухудшении показателей деятельности перевозчика будет поэтапно ограничиваться действие сертификата эксплуатанта.

По словам источника "Известий" в авиаотрасли, знакомого с ситуацией, новый порядок оценки может существенно изменить рынок воздушных перевозок. "Это предложение ведет к расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний, - отметил источник. - Региональные перевозчики и авиакомпании-середняки с 1–2 десятками магистральных самолетов не смогут пройти оценку по новой методике, если она будет утверждена".

Напомним, проблемы "ВИМ-Авиа" обнаружились летом 2017 года, когда авиакомпания практически сорвала чартерную программу. Полетные направления были распределены между другими перевозчиками, в том числе зарубежными. Осенью ситуация повторилась, после чего было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей.

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17.01.2018 09:48 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:48 Екб


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"Предложение ведет к расчистке рынка": авиакомпании хотят поделить на три категории по уровню долгов
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