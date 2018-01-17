"Предложение ведет к расчистке рынка": авиакомпании хотят поделить на три категории по уровню долгов

Минтранс собирается разделить все российские авиакомпании на три группы - с приемлемым, средним и высоким уровнем долга, пишут "Известия" со ссылкой на представителя Минтранса.

Инициатива направлена на повышение эффективности контроля за авиакомпаниями, ее целью станет "раннее выявление рисков и недопущение ситуаций, подобных той, что произошла с "ВИМ-Авиа".

Согласно информации издания, министерство совместно с аналитическим центром при правительстве России в рамках анализа методики оценки финансово-экономического состояния российских авиакомпаний подготовили критерии оценки.

Минтранс подчеркивает, что при ухудшении показателей деятельности перевозчика будет поэтапно ограничиваться действие сертификата эксплуатанта.

По словам источника "Известий" в авиаотрасли, знакомого с ситуацией, новый порядок оценки может существенно изменить рынок воздушных перевозок. "Это предложение ведет к расчистке рынка, после которой останется только десяток крупнейших компаний, - отметил источник. - Региональные перевозчики и авиакомпании-середняки с 1–2 десятками магистральных самолетов не смогут пройти оценку по новой методике, если она будет утверждена".

Напомним, проблемы "ВИМ-Авиа" обнаружились летом 2017 года, когда авиакомпания практически сорвала чартерную программу. Полетные направления были распределены между другими перевозчиками, в том числе зарубежными. Осенью ситуация повторилась, после чего было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей.