В жилом многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв и пожар. Есть погибший.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось сегодня рано утром в доме по переулку Забайкальский: там произошел пожар в результате взрыва газо-воздушной смеси.

"Площадь пожара составила 30 кв.м. Один человек погиб. Была проведена эвакуация жильцов дома в количестве 50 человек, из них 15 детей", - уточнили в ведомстве.

Для эвакуированных уже развернут пункт временного размещения на базе средней школы №56. Сейчас пожар полностью потушен. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 16 января в одной из квартир жилого дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода во время проведения окрасочных работ произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате ЧП пострадали два человека, оба госпитализированы.