"Что это – управленческий инфантилизм или педагогическая некомпетентность?" - детский омбудсмен о платной раздевалке в екатеринбургской гимназии

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал ситуацию с наличием платной раздевалки в екатеринбургской гимназии №37. По мнению детского омбудсмена, это называется сегрегация.

"Разве это не сегрегация, когда одноклассники расходятся по разным гардеробам – платным и бесплатным, в одних одежду выдают чинно и без толкотни, а в других творится бедлам. И всё это происходит с молчаливого согласия и содействия администрации образовательного учреждения. И сегрегация в наших школах встречается достаточно часто – это и разделение в возможности получать дополнительные знания, и организация "раздельного" питания по источникам финансирования, и в концовке – способность участия в выпускной "ярмарке тщеславия". Всё это происходит на фоне стандартной "отмазки" директоров школ, которые на возмущённые вопросы и упреки всегда отвечают – "мы тут ни при чём, это всё родительские комитеты". И тут возникает справедливый вопрос к органам образования: что это – управленческий инфантилизм или педагогическая некомпетентность, либо то и другое?", - поделился мнением Игорь Мороков.

Детский омбудсмен подчеркнул, что самое прискорбное – "это то, что руководители школ либо не осознают, либо цинично относятся к последствиям такой сегрегации – последствиям, как для самих детей, так и для всей страны и народа в целом".



"Ссылки на недостаточное финансирование здесь не уместны. Управлять надо уметь, особенно это важно, когда средств не хватает. А поэтому директоров школ надо этому учить, и оценивать их умение управлять и по этим показателям, а не только по результатам организации и сдачи ОГЭ и ЕГЭ", - добавил он.

При этом, Игорь Мороков уточнил, что действующим законодательством в российских школах не запрещено оказывать различные услуги, и не только образовательные.

Напомним, ранее стало известно, что в гимназии помимо двух бесплатных раздевалок для учащихся была организована платная раздевалка, которая представляет собой помещение со шкафчиками, которые закрываются на ключ. Стоимость платной раздевалки для учеников составляет 150 руб. в месяц для каждого учащегося. Данное обстоятельство вызвало возмущение одной из родительниц, которая и вынесла ситуацию в паблик, поделившись переживаниями на одном из форумов.

В настоящее время, проверку гимназии инициировала прокуратура.