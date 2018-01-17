На Южном Урале директор школы получила выговор за требования "добровольных пожертвований" на ремонт

Директор Юрюзанской детской школы искусств Катав-Ивановского района привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора за требования "добровольных пожертвований" на ремонт образовательного учреждения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года на родительском собрании она требовала сдать на ремонт школы по 1,5 тыс. руб. Родители детей этот факт подтвердили, пояснив, что согласны оказывать добровольно только посильную помощь.

Также прокуратура установила, что директор лично принимала от родителей денежные средства.