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Учитель начальных классов пермской школы, защищая учеников, получила 17 ножевых ранений
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школа №127, Пермь (2018) | Фото: vk.com/permnews

Учитель начальных классов пермской школы №127 Наталия Шагулина получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Об этом в социальных сетях сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам детского омбудсмена, первый вопрос, который задала педагог был: "как дети?" Уполномоченный сообщила также, что на уровне администрации города и края решается вопрос о материальной поддержке семей Наталии Шагулиной и пострадавших детей.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшая после того, как пришла в себя реагировала на просьбы, но не разговаривала, поскольку находилась на искусственной вентиляции легких.

По информации краевого минздрава, учитель находится в городской клинической больнице №4, ее состояние по-прежнему тяжелое. Молодые люди в состоянии средней тяжести, в сознании. Состояние пострадавших, находящихся в краевой детской клинической больнице средней тяжести, с положительной динамикой.

Напомним, трагедия случилась утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из устроивших драку ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.

Как сообщало Накануне.RU, один из детей будет направлен на лечение в Москву.



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