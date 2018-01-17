Двое пермяков наказаны за кражу "коммунального" миллиона

Горнозаводский районный суд наказал директора "Сарановского ЖКХ" и местного бизнесмена за то, что они "увели" 1 млн руб. Деньги эти были заплачены за коммунальные услуги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Криминальный дуэт похитил эту сумму за два года, с марта 2014 по сентябрь 2016 гг. Директор составляла фиктивных документы о хозяйственной деятельности. Деньги за якобы оказанные услуги от имени "Сарановское ЖКХ" по подложным документам перечислялись сначала на счет подельницы пермячки, местной предпринимательницы. Последняя после переводила средства на личный счет главы муниципального жилищно-коммунального предприятия. Впоследствии их обналичивали, и директор тратила их по-своему.

Суд приговорил директора муниципального предприятия к трем годам условно с таким же испытательным сроком. Бизнесмен получила два года условно и аналогичный испытательный срок. Ущерб не возмещен, из-за этого прокуратура района подготовила иск в суд.