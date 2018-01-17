Франция заявила о невозможности требовать от РФ вернуть царские долги

Власти Франции не могут требовать от России вернуть царские долги, которые были списаны декретом советского лидера Владимира Ленина в 1918 году, заявили во французском министерстве экономики.

Споры относительно этих займов между Парижем и Москвой были улажены договором, подписанным сторонами в мае 1997 года, пояснили РИА Новости в ведомстве. Однако там добавили, что власти республики не имеют полномочий запретить гражданам страны выдвигать подобные требования.

Ранее стало известно, что более 400 тысяч французов потребовали от российской стороны выплатить долги царской власти вековой давности. Несмотря на то, что Россия и Франция заключили соглашение, по которому долги времен царской империи были признаны закрытыми, наследники пострадавших инвесторов считают, что вопрос все еще актуален и намерены получит долг.

Погашения долгов, как уточняла RFI, требовали потомки держателей государственных облигаций российских железнодорожных компаний, которые с 1867 года в течение 30 лет инвестировали более 15 млрд франков, что эквивалентно 53 млрд евро. Всего было выпущено 28 млн ценных бумаг.