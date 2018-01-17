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общество ;
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Ремонт дорог, благоустройство и строительство жилья... Куйвашев и Якоб обсудили, как будет развиваться Екатеринбург
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встреча Евгения Куйвашева и Александра Якоба (2018) | Фото: Департамент информационной политики СО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обсудили развитие Екатеринбурга. Участие в совещании также приняли представители городской администрации. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Одно из первых совещаний в новом году мы посвящаем социально-экономическому развитию столицы нашего региона. Сегодня Екатеринбург – это центр международной деятельности, место проведения важнейших спортивных событий. Все это придает городу особый статус. Но одновременно и предъявляет повышенные требования к качеству городской среды, благоустройству, состоянию жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры муниципалитета. Мы в процессе подготовки бюджета на 2018 год уже обсуждали программы развития города. Сегодня нам необходимо сверить часы: как мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами стоят", – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что в наступившем году не будут снижены объемы финансирования дорожного строительства в уральской столице. Он напомнил, что в прошлом году на эти цели было выделено более 3 млрд руб. Серьезное внимание будет уделяться благоустройству городских территорий: на это, по словам главы региона, предусмотрено и федеральное финансирование в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды.

встреча Евгения Куйвашева и Александра Якоба(2018)|Фото: Департамент информационной политики СО

встреча Евгения Куйвашева и Александра Якоба(2018)|Фото: Департамент информационной политики СО

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отметил, что направления работы на текущий год взаимоувязаны со среднесрочными и долгосрочными планами по развитию города и Свердловской области.

"Мы активно включились в программу "Пятилетка развития". Кроме того, сегодня ведется работа по актуализации стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года", – отметил он.

По его словам, в прошлом году муниципалитету удалось добиться хороших результатов в различных сферах, и задачей на 2018 год станет укрепление позитивных тенденций. В частности, объем ввода жилья в Екатеринбурге по итогам прошедшего года превысит 1 млн кв.м, объем ввода нежилой недвижимости предварительно оценивается в 969 тыс. кв.м. Уровень средней заработной платы в столице региона приблизился к 47 тыс.руб.

Глава администрации города также проинформировал губернатора о ходе подготовки к важнейшему событию 2018 года – выборам президента Российской Федерации. По словам Александра Якоба, в муниципалитете будут работать более 500 постоянных и временных избирательных участков, оборудованных всем необходимым для волеизъявления граждан, в том числе для маломобильных горожан, людей с ограниченными возможностями здоровья. Вся эта инфраструктура прошла апробацию во время губернаторских выборов в Свердловской области и хорошо себя показала.

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17.01.2018 09:13 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:13 Екб


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Ремонт дорог, благоустройство и строительство жилья... Куйвашев и Якоб обсудили, как будет развиваться Екатеринбург
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