Тиллерсон: кампания максимального давления на КНДР является верной стратегией

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон опроверг мнение о том, что политика США и Южной Кореи в отношении КНДР не совпадает. По его словам, разногласий у сторон нет, а "кампания максимального давления" является верной стратегией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме Северной Кореи.

Тиллерсон рассказал, что в ходе прошедших в Ванкувере совещаний южнокорейская сторона многократно выразила согласие с подходом давить на КНДР и "даже пошла дальше санкций СБ ООН, наложив односторонние санкции в поддержку кампании максимального давления и задержала два судна за нарушение санкций".

"Мы полностью согласны в том, что кампания максимального давления является верной стратегией… которая нацелена на то, чтобы принудить Северную Корею стать достойным доверия партнером по переговорам на пути денуклеаризации полуострова", - отметил Тиллерсон.

Также госсекретарь подчеркнул, что США и Южная Корея работают над этой целью и тактики союзников совпадают, сообщает РИА Новости.

Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп сообщил, что у него хорошие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом ранее он называл его "сумасшедшим" и обещал "испытания".