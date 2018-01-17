Миков обвинил в пиаре пермяков, устроивших пикет с требованием честного расследования смерти солдата из Магнитогорска

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков обвинил в пиаре пермяков, вышедших на пикет, с требованиями честного расследования смерти солдата из Магнитогорска в военной части поселка Сокол, передает корреспондент Накануне.RU.

Краевой омбудсмен считает, что на сегодняшний день сделано все, чтобы следственные действия были проведены объективно и в максимально короткие сроки. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти солдата, ведется следственной группой Приволжского федерального округа при контроле федерального СК. Командир части на время проведения следственных действий отстранен от исполнения обязанностей. По мнению Павла Микова это говорит о намерении объективного расследования.

"Говорить о необъективности или недостаточности действий от государства в данный момент неэтично и непрофессионально, устраивать пикеты или собрания до итогов расследования – это больше о пиаре, чем о правозащите", - считает уполномоченный.

Напомним, пикет пермяки провели вчера. В нем приняли участие 30 человек. Организатором пикета стала председатель совета родителей военнослужащих Прикамья Александра Вракина.

Как сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском края, Павел Миков, омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова и военный прокурор Пермского гарнизона Юрий Ландак взяли на личный контроль ситуацию с расследованием смерти при несении воинской службы молодым человеком из Челябинска.

Напомним, тело солдата нашли 5 января в казарме батальона аэродромно-технического обеспечения части в изготовленной из ремня петле. Как ранее сообщало Накануне.RU, в Центральном военном округе опровергли информацию о возможном избиении погибшего срочника. Губернатор Южного Урала Борис Дубровский распорядился помочь семье погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".