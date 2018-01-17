Регоператор фонда "Сколково" в Челябинске ищет нового директора

Технопарк информационных технологий Челябинской области (ИТ-парк) ищет нового руководителя. О конкурсе в соцсетях написал инвестор ИТ-парка Максим Судаков.

Объявлен конкурс на замещение должности директора. Новый руководитель должен иметь высшее образование, опыт ведения собственного бизнеса или работы на руководящих должностях в бизнес структурах. Также для соискателя желателен опыт работы с органами государственной власти.

Прежний директор "ИТ-Парк" Ульяна Макшанова руководила технопарком с 2015 года.

"Наше сотрудничество с Ульяной Макшановой с 2015 года отмечает годовщину три года и мы приветствуем, что каждый партнер достиг следующей ступени в развитии. Желаем Ульяне реализовать себя в намеченной цели", - написал Судаков.

Как уже сообщало Накануне.RU, в январе технопарк информационных технологий Челябинской области стал официальным региональным оператором фонда "Сколково".