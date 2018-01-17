ВВС США усиливают ударную группировку на Гуаме

ВВС США усиливают свою ударную группировку на Гуаме.

Как передаёт японское издание The Japan Times, на остров, являющийся неинкорпорированной организованной территорией США, переброшены шесть стратегических бомбардировщиков B-52 и 300 военнослужащих ВВС. Отдельно отмечается, что данные B-52 способны нести ядерное оружие. Предполагается, что такая мера должна будет способствовать сдерживанию КНДР.

Таким образом, в настоящий момент на Гуаме дислоцируются все три типа стратегических бомбардировщиков ВВС США – B-52, B-1B и B-2. В заявлении ВВС США, которое цитирует японская пресса, отмечается, что возвращение B-52 на Тихоокеанский театр военных действий демонстрирует решимость США защите союзников и партнёров США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Гуам находится в зоне поражения северокорейских ракет "Хвасон-12". Также полёты вблизи острова совершали китайские стратегические бомбардировщики.