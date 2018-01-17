Уралец получил почти два года "строгача" за истязание своего деда

В Ревде местный житель получил реальный срок за истязание своего деда и неоднократное нарушение административных ограничений. В колонии строгого режима мужчине предстоит провести год и девять месяцев. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного заседания было установлено, что решением суда в отношении мужчины, освободившегося из исправительной колонии, установлен административный надзор сроком на восемь лет с установлением ограничений. Однако он в течение года нарушал их: отсутствовал по месту жительства по ночам, за что был неоднократно привлечен к административной ответственности. Кроме того, мужчина был задержан в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, за что был также привлечен к административной ответственности.

С мая по июль прошлого года уралец и вовсе регулярно избивал собственного деда.