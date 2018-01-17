МИД РФ: Убийство Ивановича в Косово грозит рецидивами межэтнического конфликта в регионе

Российский МИД осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича в Косово. В дипведомстве отметили, что надеются на то, что виновные будут наказаны.

"Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Также в министерстве выразили надежду, что будут приняты все меры по предотвращению последующих инцидентов в крае.

В свою очередь, в российском посольстве в Сербии убийство политика назвали "наглядным отражением беззакония и насилия, которые сегодня царят в Косово".

"Это еще одна попытка запугать сербское население, подорвать перспективы мирного и взаимоприемлемого решения конфликта", - отметили в посольстве.

В ведомстве напомнили, что Иванович "после агрессии НАТО против Сербии и насильственного отторжения от нее Косово и Метохии посвятил жизнь защите прав сербского народа в крае и подвергался за это преследованиям".

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит накануне в результате покушения в городе Косовска-Митровица.