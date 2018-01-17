Роспотребнадзор открывает "горячую линию" по приему купюр в 2000 и 200 рублей

С 18 по 25 января 2018 года Роспотребнадзор открывает всероссийскую "горячую линию" по приему купюр нового образца.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном надзорном ведомстве, специалисты и эксперты центров по консультированию потребителей проконсультируют всех желающих по обращению новых купюр в 2000 и 200 рублей, приему ветхих купюр, а также отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой. Информация о режиме работы и контактные телефоны "горячих линий" размещены на сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора в каждом регионе и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".

Напомним, что новые банкноты были введены в обращение Центральным банком России 12 октября прошлого года. Банкноты номиналом в 200 руб. окрашены в зеленый цвет. На них размещены символы Севастополя - памятник затопленным кораблям на лицевой стороне и вид на Херсонес Таврический - на оборотной. Банкноты в 2 тыс. руб. синего цвета. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский на Дальнем Востоке, на оборотной - космодром Восточный в Амурской области.

Ранее в Банке России отмечали, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей обязательны к приему в магазинах, предприятиях сервиса, на АЗС, транспорте и в других местах торговли и оказания услуг потребителям. Отказы в приеме новых купюр незаконны, так как банкноты достоинством 200 и 2000 рублей - официальные средства платежа, как и другие, находящиеся в обращении.