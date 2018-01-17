Депутат Госдумы поднял вопрос о перезахоронении уральского разведчика Николая Кузнецова

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских поднял вопрос о перезахоронении уральского разведчика Николая Кузнецова. Идею он высказал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в настоящее время могила российского разведчика Николая Кузнецова, родившегося на Среднем Урале, находится во Львове, на Холме Славы. Ранее мемориал неоднократно оскверняли.

"Нет гарантии, что нападения не продолжатся. На Украине процветает бандеровщина. Правители "незалежной" борются с прошлым страны. Доходит до абсурда: на официальном уровне отрицается общая победа братских народов в Великой Отечественной. В первую очередь ростки сомнений насаждаются в молодые неокрепшие умы. В связи с чем хочется узнать ваше мнение. Не пора ли нашему МИДу инициировать переговоры с украинскими коллегами о перезахоронении останков Николая Ивановича на Родине?!" - поделился мнением депутат.

Напомним, Николай Кузнецов родился 14 (27) июля 1911 в деревне Зырянка, Екатеринбургского уезда Пермской губернии (ныне Талицкий городской округ Свердловской области, прим.), советский разведчик и партизан. С октября 1942 года Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зибертас документами сотрудника тайной немецкой полиции вел разведывательную деятельность на Западной Украине и лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии.

Николай Кузнецов погиб в марте 1944 года в районе села Боратин Бродовского района Львовской области, натолкнувшись на бойцов УПА. Бандеровцы знали, что это разведчики и намеревались брать Кузнецова живым, но он не сдался. В ходе перестрелки Николай Кузнецов был убит. По одной из версий, Кузнецов погиб, подорвав себя гранатой.

Возможное захоронение группы Кузнецова было обнаружено 17 сентября 1959 года в урочище Кутыки благодаря поисковой работе его боевого товарища Николая Струтинского. Струтинский добился перезахоронения предполагаемых останков Кузнецова во Львове на Холме Славы 27 июля 1960 года.

После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. В 2015 году его имя было внесено в "Список лиц, подпадающих под "Закон о декомунизации", память о которых должна быть стерта с карты Украины.