Свердловский депутат стал самым эффективным в Госдуме, - по версии фонда ИСЭПИ

Фонд ИСЭПИ составил рейтинг эффективности депутатов Госдумы по итогам осенней сессии. Согласно ему, самым эффективным парламентарием по итогам прошлого года стал депутат-"единоросс" от Свердловской области Павел Крашенинников, передает корреспондент Накануне.RU.

"Он держит первенство среди "единороссов" и по количеству баллов за активность, и по результативности своих инициатив, большинство из которых в течение весенней сессии приобрели статус законов. Солидный отрыв Павла Крашенинникова от однопартийцев и депутатов других фракций по результативности связан с тем, что в качестве главы объединённого комитета Госдумы по законодательству он единолично курирует темы повышения качества законодательного процесса, наследственного права, регулирования авторских прав, а кроме того, в рамках своего комитета ему удаётся успешно продвигать интересы нотариального сообщества", - говорится в исследовании фонда.

По информации фонда, Крашенинников внес 14 законопроектов, 11 из которых оказались результативными. Основной вклад, по мнению составителей рейтинга, депутат внес в семейное и наследственное право, борьбу с терроризмом, транспортное развитие, усиление парламентского контроля и повышение качества законодательства, отраслевой лоббизм, избирательные права, поддержку бизнеса, зоозащиту, защиту авторских прав и развитие судебной системы.

Стоит отметить, что депутаты "Единой России" заняли 28 позиций в топ-50 рейтинга законотворцев, в том числе половину мест в первой десятке. Так, например, Александр Сидякин занял в общем рейтинге третью строчку, Ирина Яровая - четвертую, а Андрей Макаров - шестую.

Из "справороссов" лучший результат в рейтинге показали: депутат Анатолий Аксаков, занявший второе место и лидер фракции Сергей Миронов - пятое место. При этом, председатель "Справедливой России" стал лидером среди всех депутатов Госдумы по уровню активности. Также в первую "десятку" рейтинга вошла депутат Галина Хованская, заняв десятую строчку.

Лучшим представителем ЛДПР в рейтинге оказался Ярослав Нилов, занявший седьмое место.

Отметим, что коммунисты в первую "десятку" рейтинга не вошли.

В целом же в рейтинг из свердловчан также попал "сокол Жириновского" Данил Шилков, занявший 27 строчку рейтинга.