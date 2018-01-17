ММК построит новую аглофабрику стоимостью 22 млрд рублей

ММК заканчивает подготовительный этап работ по возведению новой аглофабрики стоимостью 22 млрд руб., сообщили Накануне.RU в управлении информации и общественных связей компании.

В настоящий момент строители закладывают фундамент и осуществляют монтаж металлоконструкций. Уже в марте планируется начать монтаж основного технологического оборудования.

Новая аглофабрика позволит существенно улучшить качество агломерата и снизить экологическую нагрузку.

Пуск в эксплуатацию новой аглофабрики производительностью 5,5 млн т стабилизированного охлажденного агломерата запланирован на конец 2019 года.