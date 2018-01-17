Уральцы стали чаще брать ипотечные кредиты

Банки предоставили жителям Уральского федерального округа 106 893 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 184 907 млн руб. Количество кредитов, выданных на 1 декабря 2017 г., увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 27,5%, сумма кредитования выросла на 36%, сообщили Накануне.RU в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

Наибольший объем выданных ипотечных кредитов приходился на Тюменскую область (включая ХМАО и ЯНАО) – 86 046 млн руб., далее следуют Свердловская область – 55 033 млн руб., Челябинская область – 36 423 млн руб., Курганская область – 7 405 млн руб.



При этом жители УрФО стали реже брать ипотеку для участия в долевом жилищном строительстве. На 1 декабря 2017 г. удельный вес ИЖК в долевом строительстве снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составил 21,7%.



Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в УрФО с начала прошлого года понизилась на 2,1 п.п. и составила на 1 декабря 9,87%, достигнув таким образом своего исторического минимума. Данная тенденция на уменьшение ставок наблюдалась вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России. При этом наиболее доступные кредиты предлагались в Свердловской области (9,64%). Далее идут Курганская область (9,86%,), Тюменская область, включая автономные округа (9,93%), Челябинская область (10,14%).



В среднем жители УрФО брали ипотечные кредиты на срок 15 лет 7 месяцев на сумму 1 млн 730 тыс. руб.