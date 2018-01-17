В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв: пострадали два человека

В жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось вечером 16 января в одной из квартир жилого дома в Сормовском районе: во время проведения окрасочных работ произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. В результате было повреждено остекление, входная и межкомнатные двери одной квартиры. Как отметили в ведомстве, несущие конструкции дома не повреждены.

Пострадали два человека, оба госпитализированы в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр. В МЧС уточнили, что угроза жизни жильцов дома отсутствует, эвакуация не проводилась. Причины инцидента сейчас уточняются.

Как сообщало Накануне.RU, во вторник в уральском городе Верхняя Пышма произошел хлопок и возгорание в жилом пятиэтажном доме. Выяснилось, что рвануло самодельное устройство, собранное кустарным способом.