Около 500 российских туристов не могут вылететь из Мексики

в этот день
17.01.18
14:07
В Екб.16:07
"Прекратить политику огульного переименования!" Сразу 13 организаций обратились к Куйвашеву
"Трагедия в пермской школе – плод капиталистической деградации в России"
Сбор подписей в Зауралье бросил тень на кампанию Путина
Главное
В Киеве и Одессе вузы распустили студентов до весны: нет денег на отопление

Тема дня
Гайдаровский форум по Медведеву: говорить ни о чем, все проблемы – в интеллекте и криптовалюте "Для меня это удивительно – второе лицо государства приезжает и начинает говорить общими фразами – неужели больше поговорить не о чем? Ведь, что называется, из последнего – у нас существенно выросли международные резервы, при этом жить лучше почему-то не становится. У нас бочка нефти стоит $70, при этом курс у нас не 30, а 57 рублей за доллар, а бензин, опять же, не 23, а 40 рублей за литр. У нас наблюдается экономический рост, но почему-то падают реальные доходы..."
17.01.2018
экономика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Патология терроризирует норму, и наши дети звереют". Психолог Ирина Медведева – о трагедии в пермской школе Вся страна обсуждает происшествие в пермской школе №127. Днем 15 января двое парней в масках с ножами ворвались на урок четвертого класса, напали на учительницу и учеников. От их действий пострадали 15 человек: в настоящее время учитель с 17-ю ножевыми ранениями – в реанимации, дети – в больнице. Почему подростки копируют поведение своих американских сверстников, устраивающих атаки, подобные массовому убийству в школе "Колумбайн" в 1999 г., и как не допустить таких случаев в дальнейшем, в интервью Накануне.RU рассказала детский психолог Ирина Медведева.
17.01.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Чайные пакетики вызывают рак - ученые
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
ЦИК РФ: Грудинин имел зарубежные счета на момент выдвижения
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 212



Новости
17.01.2018 08:06 Мск (10:06 Екб)
происшествия | За рубежом
Около 500 российских туристов не могут вылететь из Мексики
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) |

Около 500 туристов из России не могут вылететь из Мексики на родину. Причиной тому стал долг авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун.
Читайте также:

Как сообщила РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт, пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета.

По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа со стороны авиакомпании. Сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству.

10 января сообщалось, что российские туристы застряли в Альпах из-за сильных снегопадов.



Развитие сюжета: Ранее 17.01.2018 11:54 Мск
Самолет с россиянами не вылетел из Мексики из-за депортации четырех армян

Другие новости по темам: мексика, туристы, канкун
17.01.2018 08:06 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:06 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Около 500 российских туристов не могут вылететь из Мексики
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+