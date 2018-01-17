Около 500 российских туристов не могут вылететь из Мексики

Около 500 туристов из России не могут вылететь из Мексики на родину. Причиной тому стал долг авиакомпании "Россия" за стоянку самолета в аэропорту мексиканского курортного города Канкун.

Как сообщила РИА Новости почетный консул РФ в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт, пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета.

По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа со стороны авиакомпании. Сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству.

10 января сообщалось, что российские туристы застряли в Альпах из-за сильных снегопадов.