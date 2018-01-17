С Дягилевской гимназии Перми сняли баннер со Сталиным

С Дягилевской гимназии Перми сняли баннер с изображением Иосифа Сталина. Ранее плакат стал причиной громкого скандала и возмущения либеральных деятелей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Баннер сняли в ночь на 16 января. Сделали это по решению инспекции по охране объектов культурного наследия, у которой сейчас новый руководитель, работающий в статусе и.о. О баннере изначально все знали, однако позже они поддались на травлю, которая была с матом, оскорблениями", - рассказал Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Он отметил, что снятие баннера логично ложится в ту парадигму воспитания, которая сейчас работает в крае.

"Та ситуация, которая сейчас происходит в Перми, в том числе и со школой №127, иллюстрирует провал духовно-нравственного и патриотического воспитания. Долго работал музей "Пермь-36", занимавшийся антипатриотической пропагандой. Работают и получают огромные деньги театры, постановки которого включают сцены секса и насилия. При этом школа и семья выключены из системы воспитания. Родителям нельзя заниматься воспитанием под угрозой изъятия детей методами ювенальной юстиции. Возможно, это – следствия "культурной революции", которую проводил губернатор Олег Чиркунов и которая, по-видимому, продолжается сейчас", - резюмировал Гурьянов.

Напомним, плакат с заголовком "Наша Россия. Наш Пермский край. Изучаем. Знаем. Понимаем" появился осенью на здании гимназии. На нем изображены известные деятели культуры, науки, политики. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия считает, что баннер вывешен незаконно – он ни с кем не согласован. Заместитель главы города Людмила Гаджиева считает, что "школа – не место для дискуссий об историческом прошлом", поэтому портрет Генералиссимуса Победы был заклеен. Коммунисты провели пикет в поддержку инициативы руководства школы.