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экономика  |  комментариев: 3
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"Виктор Анпилов видел перед собой не толпу, а единомышленников" Виктор Анпилов, пламенный оратор, трибун уличных протестов начала девяностых, скончался от инсульта. Во время расстрела Белого дома в 1993 г. он был одним из наиболее популярных оппозиционных новой власти политиков, и по праву стал символом левого движения. Знакомые и соратники Виктора Анпилова рассказали Накануне.RU о том, почему именно он собирал самые массовые шествия.
16.01.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Патология терроризирует норму, и наши дети звереют". Психолог Ирина Медведева – о трагедии в пермской школе Вся страна обсуждает происшествие в пермской школе №127. Днем 15 января двое парней в масках с ножами ворвались на урок четвертого класса, напали на учительницу и учеников. От их действий пострадали 15 человек: в настоящее время учитель с 17-ю ножевыми ранениями – в реанимации, дети – в больнице. Почему подростки копируют поведение своих американских сверстников, устраивающих атаки, подобные массовому убийству в школе "Колумбайн" в 1999 г., и как не допустить таких случаев в дальнейшем, в интервью Накануне.RU рассказала детский психолог Ирина Медведева.
17.01.2018
общество ;
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С Дягилевской гимназии Перми сняли баннер со Сталиным
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Плакат со Сталиным гимназия имени Дягилева Пермь (2018) | Фото: Павел Гурьянов

С Дягилевской гимназии Перми сняли баннер с изображением Иосифа Сталина. Ранее плакат стал причиной громкого скандала и возмущения либеральных деятелей, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Баннер сняли в ночь на 16 января. Сделали это по решению инспекции по охране объектов культурного наследия, у которой сейчас новый руководитель, работающий в статусе и.о. О баннере изначально все знали, однако позже они поддались на травлю, которая была с матом, оскорблениями", - рассказал Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Он отметил, что снятие баннера логично ложится в ту парадигму воспитания, которая сейчас работает в крае.

"Та ситуация, которая сейчас происходит в Перми, в том числе и со школой №127, иллюстрирует провал духовно-нравственного и патриотического воспитания. Долго работал музей "Пермь-36", занимавшийся антипатриотической пропагандой. Работают и получают огромные деньги театры, постановки которого включают сцены секса и насилия. При этом школа и семья выключены из системы воспитания. Родителям нельзя заниматься воспитанием под угрозой изъятия детей методами ювенальной юстиции. Возможно, это – следствия "культурной революции", которую проводил губернатор Олег Чиркунов и которая, по-видимому, продолжается сейчас", - резюмировал Гурьянов.

Плакат со Сталиным гимназия имени Дягилева Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Плакат со Сталиным гимназия имени Дягилева Пермь(2018)|Фото: Павел Гурьянов

Напомним, плакат с заголовком "Наша Россия. Наш Пермский край. Изучаем. Знаем. Понимаем" появился осенью на здании гимназии. На нем изображены известные деятели культуры, науки, политики. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия считает, что баннер вывешен незаконно – он ни с кем не согласован. Заместитель главы города Людмила Гаджиева считает, что "школа – не место для дискуссий об историческом прошлом", поэтому портрет Генералиссимуса Победы был заклеен. Коммунисты провели пикет в поддержку инициативы руководства школы.

Другие новости по темам: гимназия имени Дягилева в Перми, Иосиф Сталин, Раиса Зобачева, Раиса Кассина
17.01.2018 08:10 Мск | Петухово | Михаил Лукашкин
10:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.10.2017 08:14 Мск
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Ранее 05.10.2017 08:42 Мск
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Ранее 21.09.2017 14:49 Мск
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Ранее 01.09.2017 13:28 Мск
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На здании пермской гимназии вывесили портрет Сталина







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С Дягилевской гимназии Перми сняли баннер со Сталиным
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