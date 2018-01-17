На Среднем Урале осуждены члены банды "черных риелторов"

В Первоуральске осуждены семь членов организованной группы "черных риелторов". В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении 13 преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение" и "Кража, совершенная в составе организованной группы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что преступления совершались с 2009 года по 2016 год. Общая схема совершения преступлений состояла в том, что подсудимые подыскивали лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, легко внушаемых и не обладающих знаниями в области сделок с недвижимостью. Участники банды входили к ним в доверие и уговаривали совершить сделку по распоряжению имеющейся у потерпевших недвижимостью за вознаграждение. В частности, преступники предлагали свою помощь без намерения реально выполнить взятые обязательства. Подсудимые похищали деньги, полученных в результате продажи недвижимости, либо получали само право на недвижимое имущество, при этом, не предоставляя никакого эквивалента потерпевшим, либо предоставляя жилое помещение, которое явно не соответствовало ранее имеющемуся.

Как пояснили в ведомстве, в целях придания видимости законности своих действий и для того, чтобы обезопасить себя от возможного уголовного преследования, подсудимые документально оформляли все совершаемые сделки, в том числе путем отбора расписок, заключения соглашения на оказание услуг, предложения вариантов жилья для обмена, предоставления возможности временного проживания в указанном жилье.

"Выявили и задержали группу, о которой идет речь, весной 2016 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области. По месту жительства подозреваемых сыщики провели десять обысков, изъяв вещественные доказательства, имевшие важное значение для объективного разбирательства. Одна из осужденных дам и ранее отбывала срок в местах лишения свободы за аналогичное преступление, еще две - привлекались к уголовной ответственности, но тюремного заключения избежали. Еще два участника группы – мужчина и женщина также ранее имели проблемы с законом и отбывали срок на зоне, но за иные деяния. Расследовал уголовное дело опытный следователь по особо важным делам ГСУ областного полицейского главка майор юстиции Илья Речков. Гособвинение на суде представлял помощник прокурора Первоуральска Георгий Куцый, а рассмотрела дело и вынесла приговор Екатерина Елисеева", - рассказал Накануне.RU официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых.

В настоящее время в зависимости от роли каждого члены банды получили сроки от четырех до девяти лет колонии общего режима. Также суд постановил заявленные потерпевшими гражданские иски рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.