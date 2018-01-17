Министр образования РФ назвала достаточными меры безопасности в пермских школах

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, возглавившая специальную рабочую группу правительства России по выяснению причин и обстоятельств инцидента в школе №127, заявила, что в школах мер безопасности достаточно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

"Нам нужно работать и с учениками, и с родителями. Нужно заниматься тем, о чем много говорим, - воспитанием наших детей. Мы должны понимать, что переходный возраст при тех вызовах, которые сейчас существуют, проходит совершенно иначе, чем 20 лет назад. Эти новые вызовы мы должны осознавать, в них жить и помогать нашим детям постоянно", - прокомментировала ситуацию Ольга Юрьевна.

В Пермь министр вылетела на следующий день после трагедии, по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. В краевой столице Ольга Васильева побывала в больницах, где находятся пострадавшая педагог Наталья Шульгина и 12 детей, а также непосредственно в школе, где произошла трагедия.

"Хочу сказать огромное спасибо медикам, которые находятся с детьми, спасибо Наталье Шульгиной, она пришла в себя, это очень мужественный человек", - заявила министр. Отметим, ранее учительницу, защищавшую детей предлагали представить к государственной награде.

Ольга Васильева уточнила, что по итогам происшествия будет проведена большая аналитическая и системная работа и сделаны выводы.

Как сообщало Накануне.RU, жертвами нападения двух подростков с ножами стали 15 человек - педагог и ученики пермской школы №127. Инцидент произошел 15 января. В больнице детей уже навестила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Один из детей будет направлен на лечение в Москву.