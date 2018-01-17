В Якутии врач напал на пациентку, пришедшую снимать побои. Минздрав и прокуратура начали проверки

В Якутии врач больницей избил жительницу села Иенгра, пришедшую снимать побои. По некоторым данным, травмы женщине нанес ранее сам врач. Минздрав республики начал проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) проводится служебная проверка по факту применения силы в отношении пациента врачом Золотинской участковой больницы, относящейся к ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", - сказали в Минздраве.

В ведомстве назвали случай "вопиющим". "Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен. Нами принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС(Я) "Нерюнгринская центральная районная больница", - отметили в Минздраве Якутии.

Собственную проверку начала прокуратура. "Прокуратура города Нерюнгри проводит проверку по факту размещения на сайте "Якутск.ру", иных информационных агентствах в сети Интернет видео, где медицинский работник одной из участковых больниц Нерюнгринского района наносит удары пациентке, пришедшей на прием, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства. - В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, по результатам решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц".

Ранее в сети появилось видео, на котором заведующий больницей повышает голос на женщину, а затем несколько раз бьет ее по руке. На записи слышно, как заведующий в присутствии подчиненных угрожает ей тюрьмой, "потому что много свидетелей и они докажут, что ты сама напала".

Местные СМИ сообщают, что драка между врачом и пациенткой произошла еще 31 декабря, на новогодней дискотеке. Женщина пришла на следующий день в травмпункт снимать побои, однако там она снова наткнулась на обидчика.