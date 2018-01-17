Биткойн обвалился на четверть за сутки

Курс биткоина упал на 25,1% за 24 часа. По состоянию на 01.50 мск крупнейшая криптовалюта стоила $10,5 тыс., опустившись до уровня декабря 2017 г., сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса CoinMarketCap.

По мнению аналитиков, одной из причин снижения стоимости виртуальных валют является запрет на майнинг в Китае. А также планы Южной Кореи запретить работу криптобирж.

Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую можно "майнить" с помощью вычислительных устройств.

Как сообщало Накануне.RU, премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума не исключил, что криптовалюты исчезнут в ближайшие несколько лет.