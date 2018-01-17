После бунта учителей губернатор Зауралья отправил в отставку начальника департамента образования и науки региона

Губернатор Курганской области намерен освободить от должности директора департамента образования и науки региона Наталью Бобкову - соответствующую информацию после указа главы Зауралья опубликует его пресс-служба 17 января.

Такое кадровое решение связано с планируемой забастовкой учителей в Звериноголовском районе - информация была озвучена еще накануне заместителем губернатора Александром Карповым, сегодня появилась официальная информация об увольнении.

"Бобкову вызвали в правительство утром, сейчас она вернулась, но пока молчит, ничего не говорит. Официально информацию об увольнении не можем пока подтвердить", - сообщили Накануне.RU в департаменте обрнауки Зауралья.

Как ранее сообщало Накануне.RU, педагоги Звериноголовского района Курганской области во второй раз записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину - учителя требуют разобраться в ситуации с невыплатой части их законной заработной платы. Первое видео учителя записали в декабре прошлого года - суть претензии в том, что педагогам отменили компенсации и снизили зарплату на 30% - при этом без выплаты ее стимулирующей части. После этого в район лично приехал губернатор региона Алексей Кокорин и осудил действия чиновников муниципалитета. После этого в муниципалитет направили дополнительно 2,7 млн рублей, однако эти деньги опять потерялись. В ситуацию также вмешался прокурор Зауралья Игорь Ткачев. Позже стало известно, что бастующие учителя в скором времени получат свои законные надбавки к зарплате.