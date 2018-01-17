Врач Белого дома рассказал о здоровье Трампа: президенту США нужно худеть

Ронни Джексон, врач Белого дома, после медицинского осмотра президента США Дональда Трампа заявил, что тот находится в отличной форме. По его словам, "президент здоров и останется таковым до конца своего срока".

Как пишет "Интертфакс" со ссылкой на The Hill, Джексон рассказал, что у 71-летнего Трампа нет никаких нарушений сердечной деятельности; уровень холестерина слегка выше нормы; кроме того, он после своего избрания набрал 3 фунта (1,4 кг), и теперь его вес составляет чуть больше 108 кг, что на один фунт меньше нижней границы ожирения. Президенту рекомендовали сбросить 10-15 фунтов и следить за своим питанием.

Отвечая на вопрос, как Трампу удается оставаться в такой хорошей форме, несмотря на его привычку питаться "фастфудом" и при этом не заниматься физическими упражнениями, врач ответил: "У него невероятно хорошие гены". Помимо этого, Джексон сообщил, что "Трамп спит только 4-5 часов в сутки". По мнению врача, "это то, что нужно для его организма, и, вероятно, поэтому он такой успешный человек".

Также стало известно, что президент США принимает ряд лекарств - небольшие дозы аспирина, препарат для понижения уровня холестерина и средство против выпадения волос. Кроме того, врач Белого дома рассказал, что президент настоял на проверке своего психического здоровья, хотя медики не видели в этом необходимости. В итоге Трамп набрал 30 из 30 баллов по монреальской шкале оценки когнитивных функций (это тестирование выявляет симптомы болезни Альцгеймера и других видов деменции).

Напомним, ранее СМИ узнали распорядок дня Дональда Трампа: оказалось, что в основном президент США занимается тем, что смотрит телевизор и говорит по телефону. А недавно Трампа обвинили в том, что он не помнит слова гимна своей страны.