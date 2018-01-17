Минфин предложил снять все валютные ограничения

Минфин РФ подготовил законопроект об отмене всех действующих в РФ валютных ограничений и обсуждает его с профильными ведомствами, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

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"У нас есть три принципиальных ограничения, которые сохранялись: первое - это репатриация выручки экспортеров, второе - это обязанность возврата авансов по импорту, и третье - это ограничения режима счетов для граждан (валютных резидентов РФ – ред.)", - сказал Моисеев.

Проект Минфина отменяет все три ограничения, сказал Моисеев. "Он готов - написан в недрах министерства финансов, и сейчас мы его обсуждаем с ФНС, ФТС и ЦБ как основным нашим контрагентами", - приводит "Прайм" слова замминиста.

Моисеев напомнил, что ранее Минфин предлагал законопроект об отмене для начала только обязательной репатриации выручки в рублях, чтобы продвигать российскую национальную валюту как средство международных расчетов. "Но потом подумали, проанализировали и решили двигать (валютную либерализацию – ред.) сразу полностью, то есть хвост этой кошке отрубить целиком", - сказал он.

По словам Моисеева, Минэкономразвития поддерживает позицию Минфина, ФТС и ФНС "поддерживают в известной степени", а ЦБ РФ "пока занимает более осторожную позицию".