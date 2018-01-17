Для привлечения избирателей на участках организуют опросы, тесты и игры

Российские регионы начали посещать контролеры-политтехнологи, которые следят по заданию Администрации президента за реализацией мобилизационных проектов по повышению явки на выборах главы государства.

Об этом рассказали несколько источников, близких к АП. "В чем-то это похоже на кураторство выборов в регионах, которое поручали политтехнологам во время работы первым замглавы АП Вячеславом Володиным. Но отличий много: сейчас работа более формализована и привязана к проектам, при Володине наблюдение шло за политической ситуацией в регионе в целом, рисками, социальным самочувствием",— отметил политтехнолог, курировавший кампании, когда господин Володин работал в Кремле.

Повысить явку должны опросы в рамках проекта по благоустройству "Городская среда", проекты по селфи на участках (так называемый "Голосовач") и семейным играм.

"В рамках “Городской среды” недалеко от участков проведут опросы — какие инициативы по благоустройству выполнить в приоритетном порядке, это такие мини-референдумы",— поясняет источник, близкий к администрации одного из регионов.

При этом позиционируется проект в разных субъектах по-разному: во многих из них он преподносится как инициатива "Единой России", в Ярославской области — как губернаторский. "Идет как бы общественное обсуждение, как бы общественные слушания. В марте людей позовут на участки проголосовать за важные для них проекты",— заявляет собеседник в отделении единороссов в одном из регионов Центрального федерального округа. В Рязани свои пожелания к очередности благоустройства объектов можно высказать в торговых центрах города, а 18 марта граждане выберут приоритетные проекты среди лидеров районных опросов.

Источники утверждают, что проект по "опросам-референдумам" курирует политтехнолог Григорий Казанков, а политтехнолог Дмитрий Гусев занимается конкурсами по селфи. Еще один проект, который координирует господин Гусев, это "профтестирование на избирательных участках" для профессионального ориентирования детей и молодежи, говорит один из источников. Предполагается, что если на участок придет семья с детьми, то ребенок пройдет тест, а родители проголосуют. В АП координирует работу технологов замглавы управления внутренней политики Александр Харичев.

Господин Гусев заявил, что "слухи не комментирует". По словам господина Казанкова, "Городская среда" — это проект Минстроя. "Как я могу контролировать его ход, если за проект отвечают вице-губернаторы по строительству и инфраструктуре. С Минстроем я по этому проекту давно взаимодействую, но это методическая помощь",— пояснил Григорий Казанков. По его мнению, проведение опросов в день президентских выборов пойдет на пользу и явке, и самой "Городской среде". "В обычный день голосовать за благоустройство придут 10–20%, в день президентских выборов — гораздо больше. Для части людей стимулом для похода на участки может стать опрос по благоустройству",— рассуждает господин Казанков.

Собеседник, близкий к полпредству в Дальневосточном округе, говорит, что в регионах работают с проектом "Городская среда", по другим проектам установки пока не поступали. АП не распределяла технологов для ведения президентской кампании в большинстве регионов. "Работают в основном местные технологи, которые сотрудничают с администрациями и отделениями единороссов",— утверждает собеседник, близкий к АП.

Один из источников ранее говорил, что для пристального мониторинга может быть выбрано около двух десятков субъектов РФ, где низкая явка и сложное социально-экономическое положение. К работе там могут быть привлечены известные технологи, работающие в регионах. В Бурятии работает КРОС Сергея Зверева, которая вела кампанию главы республики Алексея Цыденова, в Удмуртии — политтехнолог Петр Быстров, работавший с губернатором Александром Бречаловым, пишет газета "Коммерсант".